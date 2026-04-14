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atelier masque création, le grand bazar, Toulouse

atelier masque création, le grand bazar, Toulouse

atelier masque création, le grand bazar, Toulouse mercredi 22 avril 2026.

Lieu : le grand bazar

Adresse : 3 avenue du cimetiere toulouse 31500

Ville : 31500 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 20 euros

atelier masque création Mercredi 22 avril, 14h30 le grand bazar Haute-Garonne

20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

creation de masques decoupage ,collage, coloriage

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parent enfant

jb

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