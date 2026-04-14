atelier masque création, le grand bazar, Toulouse
atelier masque création, le grand bazar, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
atelier masque création Mercredi 22 avril, 14h30 le grand bazar Haute-Garonne
20 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
creation de masques decoupage ,collage, coloriage
le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandbazar.art/event-details/atelier-masque-parent-enfant »}]
parent enfant
jb
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