Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet, Bibliothèque du Châtelet, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du Châtelet · Rouen
Informations pratiques
Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom à la bibliothèque du Châtelet. https://bibliotheques.rouen.fr/agenda
Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76420 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 71 https://bibliotheques.rouen.fr/ [{« link »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda »}]
Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom…
© Mathilde Guegan
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