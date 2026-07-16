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Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du Châtelet · Rouen

Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Châtelet
Adresse
Place de Châtelet, 76000 Rouen
Ville
76420 Rouen
Département
Seine-Maritime

Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom à la bibliothèque du Châtelet. https://bibliotheques.rouen.fr/agenda

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76420 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 71 https://bibliotheques.rouen.fr/ [{« link »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda »}]
Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom…

© Mathilde Guegan

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