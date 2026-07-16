Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Informations pratiques

Atelier : mathématiciennes, la fresque d’Émilie du Châtelet Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom à la bibliothèque du Châtelet. https://bibliotheques.rouen.fr/agenda

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76420 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 71 https://bibliotheques.rouen.fr/ [{« link »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda »}]

Rendez-vous avec la peintresse Mathilde Guegan pour participer à la réalisation d’une fresque représentant Emilie du Châtelet, la mathématicienne et femme de lettres qui donnera prochainement son nom…

© Mathilde Guegan