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Atelier Matière Libre Inspirations croisées Place du marché Argentan

Atelier Matière Libre Inspirations croisées Place du marché Argentan samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place du marché

Adresse : Chapelle Saint-Nicolas

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Argentan

Atelier Matière Libre Inspirations croisées

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27

Création conviviale avec des matériaux recyclés et échanges autour des savoirs-faire de chacun. Tout public.   .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Atelier Matière Libre Inspirations croisées

L’événement Atelier Matière Libre Inspirations croisées Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom

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