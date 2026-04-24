Atelier Matière Libre Inspirations croisées Place du marché Argentan
Atelier Matière Libre Inspirations croisées Place du marché Argentan samedi 30 mai 2026.
Argentan
Atelier Matière Libre Inspirations croisées
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27
Création conviviale avec des matériaux recyclés et échanges autour des savoirs-faire de chacun. Tout public. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Matière Libre Inspirations croisées
L’événement Atelier Matière Libre Inspirations croisées Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom
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