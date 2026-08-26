ATELIER ME.MO MERCREDI MOSAÏQUE Saint-Bertrand-de-Comminges
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Bertrand-de-Comminges
Informations pratiques
Saint-Bertrand-de-Comminges
ATELIER ME.MO : MERCREDI MOSAÏQUE
SALLE DE L’ÉCOLE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Atelier de découverte de la mosaïque avec Alexandra Reuss, mosaïste à Saint-Bertrand.
Les ateliers ont lieu à l’école de Saint-Bertrand-de-Comminges le mercredi matin ou l’après-midi (durée 2h). Tout le matériel de base est fourni. Atelier à partir de 3 ans. 26 .
SALLE DE L’ÉCOLE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie alexandra.reuss@hotmail.com
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English :
Mosaic discovery workshop with Alexandra Reuss, mosaicist in Saint-Bertrand.
L’événement ATELIER ME.MO : MERCREDI MOSAÏQUE Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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