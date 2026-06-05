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ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux

ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux samedi 6 juin 2026.

Adresse : Avenue des Justes parmi les Nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Atelier Méditation en mouvement ​proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux​
La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence.
Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma ​
Tarif participation libre​
Atelier Méditation en mouvement ​proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux​
La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence. Elle se déroule dans la lenteur, ce qui ramène au calme et restaure le silence à l’intérieur. Elle favorise l’écoute, l’attention et renforce l’équilibre et la stabilité tant au niveau du corps que de l’esprit.​
Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma ​
Tarif participation libre   .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22 

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English :

Meditation in motion workshop ?proposed by Grégoire Canovas from Coop Terre-Mère in Bédarieux?
Meditation in motion is practiced standing up. It’s an invitation to return to oneself and be present.
Duration: 30 minutes Location: outdoor space behind the cinema?
Price: free participation?

L’événement ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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