ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux
ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux samedi 6 juin 2026.
Bédarieux
ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier Méditation en mouvement proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux
La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence.
Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma
Tarif participation libre
Atelier Méditation en mouvement proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux
La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence. Elle se déroule dans la lenteur, ce qui ramène au calme et restaure le silence à l’intérieur. Elle favorise l’écoute, l’attention et renforce l’équilibre et la stabilité tant au niveau du corps que de l’esprit.
Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma
Tarif participation libre .
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22
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English :
Meditation in motion workshop ?proposed by Grégoire Canovas from Coop Terre-Mère in Bédarieux?
Meditation in motion is practiced standing up. It’s an invitation to return to oneself and be present.
Duration: 30 minutes Location: outdoor space behind the cinema?
Price: free participation?
L’événement ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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