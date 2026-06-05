Bédarieux

ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier Méditation en mouvement ​proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux​

La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence.

Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma ​

Tarif participation libre​

Atelier Méditation en mouvement ​proposé par Grégoire Canovas de la Coop Terre-Mère à Bédarieux​

La Méditation en mouvement se pratique debout. C’est une invitation au retour à soi pour être dans la présence. Elle se déroule dans la lenteur, ce qui ramène au calme et restaure le silence à l’intérieur. Elle favorise l’écoute, l’attention et renforce l’équilibre et la stabilité tant au niveau du corps que de l’esprit.​

Durée 30 minutes Lieu espace extérieur, à l’arrière du cinéma ​

Tarif participation libre .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meditation in motion workshop ?proposed by Grégoire Canovas from Coop Terre-Mère in Bédarieux?

Meditation in motion is practiced standing up. It’s an invitation to return to oneself and be present.

Duration: 30 minutes Location: outdoor space behind the cinema?

Price: free participation?

L’événement ATELIER MÉDITATION EN MOUVEMENT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB