Atelier Mémoire « Activ’Méninges » CCAS Gannat
vendredi 25 septembre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Atelier Mémoire « Activ’Méninges »
CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-11-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20
Un atelier mémoire sera organisé chaque vendredi, de 14h30 à 16h au Ccas de Gannat, du 25 septembre au 20 novembre 2026.
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
A memory workshop will be held every Friday from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. at the CCAS in Gannat, from September 25 to November 20, 2026.
L’événement Atelier Mémoire « Activ’Méninges » Gannat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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