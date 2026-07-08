Informations pratiques

Gannat

Atelier Mémoire « Activ’Méninges »

CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-11-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20

Un atelier mémoire sera organisé chaque vendredi, de 14h30 à 16h au Ccas de Gannat, du 25 septembre au 20 novembre 2026.

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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

A memory workshop will be held every Friday from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. at the CCAS in Gannat, from September 25 to November 20, 2026.

L’événement Atelier Mémoire « Activ’Méninges » Gannat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule