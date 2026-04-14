Atelier mémoire et équilibre, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck
Atelier mémoire et équilibre, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck vendredi 15 mai 2026.
Atelier mémoire et équilibre 15 mai – 26 juin, les vendredis CENTRE SOCIO EDUCATIF Nord
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T15:30:00+02:00 – 2026-05-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T15:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00
7 séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers des jeux et ateliers (mémoire, recherche, formation de mots) sont organisées.
Ces ateliers sont ouverts aux personnes de + 60 ans, à tout niveau. Ils comprennent des exercices à faire seuls en binôme ou en équipe dans la bonne humeur.
Inscription souhaitée au cycle complet.
CENTRE SOCIO EDUCATIF Place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.49.51.30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.49.80.60.69 »}]
À destination des séniors, le CSE d’Hazebrouck organise des séances ludiques combinant équilibre et stimulation cognitive à travers le jeu.
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