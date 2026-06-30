Atelier memory des plantes Bibliothèque Amélie Paris

Informations pratiques

Grâce à la technique du papier découpé et du collage, viens créer

un jeu de memory pour la bibliothèque et repars avec ton œuvre originale !

Cette année l’automne de la science se place sous le signe de la nature comme source d’inspiration.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription à partir du 25 août par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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