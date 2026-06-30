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Atelier memory des plantes Bibliothèque Amélie Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Amélie · Paris

Atelier memory des plantes Bibliothèque Amélie Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Amélie
Adresse
164 rue de Grenelle
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à partir du <b>25 août</b> par mail à <b>bibliotheque.amelie@paris.fr</b> ou par téléphone au<strong> 01 47 05 89 66</strong></p>

Grâce à la technique du papier découpé et du collage, viens créer
un jeu de memory pour la bibliothèque et repars avec ton œuvre originale !

Cette année l’automne de la science se place sous le signe de la nature comme source d’inspiration.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription à partir du 25 août par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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