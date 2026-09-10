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Atelier mini-maquette à découper, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Domaine départemental Pierresvives · Montpellier

Atelier mini-maquette à découper, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine départemental Pierresvives
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Atelier mini-maquette à découper 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Faites une pause créative dans le hall de Pierresvives et réalisez votre propre mini-maquette cartonnée du bâtiment. Découpez, assemblez et personnalisez-la selon vos envies.

Accès libre dans le hall.

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».
Faites une petite pause créative dans le hall de Pierresvives. Découpez, assemblez et personnalisez votre mini maquette Pierresvives cartonnée.

©département de l’Hérault

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