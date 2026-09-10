Atelier mini-maquette à découper, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Atelier mini-maquette à découper 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Faites une pause créative dans le hall de Pierresvives et réalisez votre propre mini-maquette cartonnée du bâtiment. Découpez, assemblez et personnalisez-la selon vos envies.

Accès libre dans le hall.

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».

Faites une petite pause créative dans le hall de Pierresvives. Découpez, assemblez et personnalisez votre mini maquette Pierresvives cartonnée.

©département de l’Hérault