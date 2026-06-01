Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Parc de la Guérinais, Rennes
Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Parc de la Guérinais, Rennes samedi 4 juillet 2026.
Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Samedi 4 juillet, 15h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
L’atelier mobile de La Petite Rennes renforce sa présence dans les quartiers pendant l’été !
Plusieurs fois par semaine, la remorque de La Petite Rennes sillonne les quartiers de la ville. Son objectif ? Proposer des ateliers d’auto-réparation hors-les-murs, gratuits et accessibles à toutes et tous sans rendez-vous.
Le principe est exactement le même qu’à l’atelier : nos salarié·es et bénévoles accompagnent chacun·e dans la réparation de son vélo avec des conseils, les outils adaptés et les pièces détachées issues du réemploi.
Ces ateliers sont essentiellement à destination des habitant·e·s des quartiers politiques de la ville de Rennes (Maurepas, le Blosne, Bréquigny, Cleunay, Villejean).
Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez réparer ou entretenir votre vélo gratuitement avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice-technicien.ne diplômé.e
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