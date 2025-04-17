Atelier modelage de la Maison du Potier, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Atelier modelage de la Maison du Potier 19 et 20 septembre La Maison du Potier Maine-et-Loire

10 € par participant, option cuisson de 2,5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Atelier de modelage découverte autour de l’exposition »Territoires de recherche » et des oeuvres de la céramiste Violaine ULMER.

La Maison du Potier 2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21 https://www.maisondupotier.net/fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondupotier49@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241709021 »}] La Maison du Potier, située au Fuilet, est un lieu dédié à la découverte du patrimoine potier local. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, elle met en valeur le savoir-faire des potiers qui ont façonné l’histoire de la commune. C’est un espace de rencontre, de transmission et de création, où petits et grands peuvent s’initier aux techniques de la poterie et découvrir un artisanat emblématique du territoire. Accès PMR et parking situés à proximité

Atelier de modelage découverte autour de l’exposition »Territoires de recherche » et des oeuvres de la céramiste Violaine ULMER.

La Maison du Potier