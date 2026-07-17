Atelier modelage : « L’empreinte des Archanges », Espace culturel Lympia, Nice

Informations pratiques

Atelier modelage : « L’empreinte des Archanges » 19 et 20 septembre Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de modelage : « L’Empreinte des Archanges »

Animé par Sandra Banctel, céramiste professionnelle formée à Vallauris

Dans le cadre de l’exposition Lilette et Gilbert Valentin : Quand la terre devient lumière, le public est invité à redécouvrir le geste premier du céramiste : le contact avec la terre.

Cet atelier en libre participation propose une immersion immédiate dans l’univers des fondateurs de l’atelier Les Archanges. À l’aide d’argile auto-durcissante, chaque participant est invité à façonner une pièce, en s’inspirant des thèmes chers à Lilette et Gilbert Valentin.

À partir de 3 ans – Accès libre dans la limite des places disponibles

Espace culturel Lympia 2 Quai d’Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045310 https://espacelympia.departement06.fr La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d’arcades percées de portes ou de baies, l’espace intérieur se présente en un seul volume couvert d’une voûte en berceau et l’ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l’actuel pavillon de l’Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd’hui disparu. L’ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943. https://espacelympia.departement06.fr/accueil-public/informations-pratiques-15114.html

Atelier de modelage : « L’Empreinte des Archanges »

image générée par l’IA