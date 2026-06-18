Atelier modèle vivant Tence Espace Culturel Tence

Tence

Atelier modèle vivant

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

+ paiement du modèle au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20 21:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Apprendre à dessiner à partir de l’observation d’un modèle vivant.

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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70 contact@tectence.fr

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English :

Learn to draw by observing a live model.

L’événement Atelier modèle vivant Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon