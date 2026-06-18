Atelier modèle vivant Tence Espace Culturel Tence
Atelier modèle vivant Tence Espace Culturel Tence lundi 20 juillet 2026.
Tence
Atelier modèle vivant
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
+ paiement du modèle au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20 21:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Apprendre à dessiner à partir de l’observation d’un modèle vivant.
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Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 94 70 contact@tectence.fr
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English :
Learn to draw by observing a live model.
L’événement Atelier modèle vivant Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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