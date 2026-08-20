Atelier monotype, La pouponnière, Lille
jeudi 29 octobre 2026 · La pouponnière · Lille
Informations pratiques
Atelier monotype Jeudi 29 octobre, 14h00 La pouponnière Nord
Gratuit et sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Découvrez avec Hélène Delmaire la technique du monotype à travers un atelier de composition et de superposition d’empreintes végétales réalisées à partir de plantes récoltées dans le Jardin de la Pouponnière. Venez expérimenter le mélange des couleurs, la composition et l’harmonisation d’une image.
La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit
Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.
©Hélène Delmaire
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