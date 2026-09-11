Atelier : Mort ou vif, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Atelier : Mort ou vif 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit, sur réservation, limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez rouvrir les pièces d’un procès criminel exceptionnel instruit par les capitouls en 1772 pour cas de mort violente. Refaites l’autopsie du chevalier de Cortade, conjecturez sur l’arme du crime, relisez les dépositions des témoins pour retracer le fil de cet évènement tragique.

Sam et Dim à 16h (durée : 1h30) / 12 pers max

Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr

Tout public

En accès libre dans la limite des places disponibles.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUNEhEMlpBTFQzTTM0MVU4VjVZVklNUUNDQSQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Venez rouvrir les pièces d’un procès criminel exceptionnel instruit par les capitouls en 1772 pour cas de mort violente. Refaites l’autopsie du chevalier de Cortade, conjecturez sur l’arme du crime, …

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales