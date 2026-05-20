Atelier Mosaïque Autour d’une Tesselle Lapalisse
Atelier Mosaïque Autour d’une Tesselle Lapalisse samedi 20 juin 2026.
Lapalisse
Atelier Mosaïque
Autour d’une Tesselle 7 rue du commerce Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-06-20 2026-10-05 2026-10-21 2026-12-02 2026-12-05
Aidez-nous à terminer la mosaïque de Citrouilles en fête. Enfant accompagné.
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Autour d’une Tesselle 7 rue du commerce Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 53 19 00
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English : Collective mosaic workshop
Help us to finish Pumpkins Day’s mosaic.
L’événement Atelier Mosaïque Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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