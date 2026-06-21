Atelier mosaïque, Musée archéologique de Jublains, Jublains

Informations pratiques

Atelier mosaïque Samedi 19 septembre, 14h45 Musée archéologique de Jublains Mayenne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à la mosaïque collective « Noviodunum » !

Venez contribuer à la réalisation d’une grande mosaïque collective « Noviodunum », le nom antique de Jublains. Initié avec la mosaïste Patricia Colline au mois d’avril, ce projet est aujourd’hui poursuivi et animé par une médiatrice du musée.

L’œuvre achevée sera exposée devant la mosaïque au dauphin, récemment restaurée, qui sera présentée au public à cette occasion. Les participants qui le souhaitent pourront également créer leur propre mosaïque et repartir avec leur réalisation.

Un moment créatif et convivial à partager en famille ou entre amis !

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains En parcourant l’exposition, on découvre d’abord l’archéologie de l’âge du fer en Mayenne, notamment les découvertes faites récemment sur des fermes gauloises du pays de Craon. Puis vient l’époque gallo-romaine : on remarquera notamment les bornes évoquant les voies traversant la Mayenne et un fragment de l’aqueduc approvisionnant Jublains en eau. Ensuite, les deux tiers du musée sont consacrés au site de Jublains, que l’on aborde par la visite virtuelle de la forteresse, puis par différentes vitrines illustrant les bâtiments publics de la ville (inscriptions, décor sculpté et peint, objets d’offrande du temple…) et le mode de vie (artisanat, repas, parure, écriture…). Le musée se veut didactique : les objets sont présentés en évitant les accumulations inutiles et sont accompagnés de textes simples.

Participez à la mosaïque collective « Noviodunum » !

©Département de la Mayenne