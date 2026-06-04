Atelier motricité en famille DOJO de la MJC Vimoutiers mercredi 14 octobre 2026.

Vimoutiers

Atelier motricité en famille

DOJO de la MJC 27, avenue du Général de Gaulle Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 11:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Venez profiter d’un moment de complicité avec votre enfant à travers le mouvement. Il vous est proposé un espace aménagé et adapté pour les tout-petits. L’atelier est ouvert de 10h à 11h30 vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez.

> Public familles et proches avec enfants de moins de 6 ans. .

DOJO de la MJC 27, avenue du Général de Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr

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English : Atelier motricité en famille

L’événement Atelier motricité en famille Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault