Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons, Salle St Exupéry, Delme

Informations pratiques

Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons Jeudi 27 août, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00

Viens fêter la fête de la musique avec la Maison des 1000 premiers jours et le TRUCKS à SONS.

Un voyage sonore tout en douceur où les enfants explorent les sons, les vibrations et les instruments dans un environnement apaisant, propice à l’éveil sensoriel, à l’écoute et à la détente.

Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Au rythme des chansons, des instruments et des jeux sonores, découvrez un atelier d’éveil musical favorisant l’écoute, la découverte et le plaisir de faire de la musique ensemble.