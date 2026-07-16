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Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons, Salle St Exupéry, Delme

jeudi 27 août 2026 · Salle St Exupéry · Delme

Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons, Salle St Exupéry, Delme

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Salle St Exupéry
Adresse
57590 Delme
Ville
57590 Delme
Département
Moselle
Tarif
gratuit sur inscription

Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons Jeudi 27 août, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00

Viens fêter la fête de la musique avec la Maison des 1000 premiers jours et le TRUCKS à SONS.
Un voyage sonore tout en douceur où les enfants explorent les sons, les vibrations et les instruments dans un environnement apaisant, propice à l’éveil sensoriel, à l’écoute et à la détente.

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Au rythme des chansons, des instruments et des jeux sonores, découvrez un atelier d’éveil musical favorisant l’écoute, la découverte et le plaisir de faire de la musique ensemble.

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