Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons, Salle St Exupéry, Delme
jeudi 27 août 2026 · Salle St Exupéry · Delme
Informations pratiques
Atelier Musique Parents & Bébés animé par Truck à Sons Jeudi 27 août, 09h30 Salle St Exupéry Moselle
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Viens fêter la fête de la musique avec la Maison des 1000 premiers jours et le TRUCKS à SONS.
Un voyage sonore tout en douceur où les enfants explorent les sons, les vibrations et les instruments dans un environnement apaisant, propice à l’éveil sensoriel, à l’écoute et à la détente.
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Au rythme des chansons, des instruments et des jeux sonores, découvrez un atelier d’éveil musical favorisant l’écoute, la découverte et le plaisir de faire de la musique ensemble.
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