Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme, patrimoine local, La synagogue de Delme, Delme

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme, patrimoine local 18 – 20 septembre La synagogue de Delme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme et son patrimoine architectural. Un historique complet du bâtiment est à votre disposition à l’accueil.

Ancienne synagogue de style oriental et inaugurée en 1881, elle est conçue sur le modèle de la synagogue de Berlin. À Delme, l’architecte s’est en effet inspiré de cette architecture berlinoise, inaugurée à peine quelques années plus tôt. On retrouve le même type de coupole, la même entrée à arcades, les motifs géométriques…

Pendant la seconde guerre mondiale, la synagogue est en partie détruite par les Allemands. Les murs extérieurs subsistent et l’intérieur est reconstruit après guerre selon des lignes plus strictes ; par manque de moyens, la coupole d’origine est remplacée par un dôme de dimensions plus modestes.

Le dernier office a lieu à Delme en 1978 et la synagogue est définitivement fermée au culte en 1981, faute d’un nombre suffisamment élevé de pratiquants. La guerre et l’exode rural ont eu raison de la vie cultuelle des lieux.

Horaires d’ouverture :

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

La synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré, 57590 Delme, France Delme 57590 Moselle Grand Est +33387014342 https://cac-synagoguedelme.org https://www.facebook.com/SynagogueDelme;https://twitter.com/SynagogueDelme Créé en 1993, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à la fin du XIXe siècle dans un style orientalisant, au cœur de la campagne lorraine. La synagogue de Delme est un lieu où patrimoine et art contemporain ne cessent de dialoguer. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme et son patrimoine architectural. Un historique complet du bâtiment est à votre disposition à l’accueil.

©Fanny Larcher-Collin