La Matinée des Tout-Petits: A la rencontre de l’automne., Médiathèque, Delme

Informations pratiques

La Matinée des Tout-Petits: A la rencontre de l’automne. Mercredi 16 septembre, 09h30 Médiathèque Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T10:30:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Médiathèque Impasse Saint Germain – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : atelier artistique autour de l’automne et des champignons.