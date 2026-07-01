Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Salle St Exupéry, Delme
mercredi 9 septembre 2026 · Salle St Exupéry · Delme
Informations pratiques
Lieu d’Accueil Enfants-Parents Mercredi 9 septembre, 09h00 Salle St Exupéry Moselle
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit
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