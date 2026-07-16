Intervention de l’artiste Benjamin Husson, La synagogue de Delme, Delme

Informations pratiques

Intervention de l’artiste Benjamin Husson Samedi 19 septembre, 14h00 La synagogue de Delme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Benjamin Husson, artiste en résidence à Lindre-Basse depuis le mois de juin 2026, propose une restitution de son travail par le biais d’une intervention publique à Delme.

Benjamin Husson (FR,1986) vit et travaille à Bruxelles. Diplômé d’un master à l’école des Beaux-arts de Rennes (FR, 2010), puis d’un master en arts visuels, European Art Ensemble à l’écal, Lausanne (CH, 2013), il complète sa formation avec une résidence post-grade à De ateliers, Amsterdam (NL, 2013).

Le travail de Benjamin Husson s’ancre depuis plusieurs années dans une recherche approfondie sur l’histoire de la lamentation et sur les différentes formes que peut prendre le deuil. Ces recherches ont déjà donné lieu à des œuvres, des instatallations, performances, etc., présentées dans divers contextes artistiques en France et à l’étranger.

La synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré, 57590 Delme, France Delme 57590 Moselle Grand Est +33387014342 https://cac-synagoguedelme.org https://www.facebook.com/SynagogueDelme;https://twitter.com/SynagogueDelme Créé en 1993, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à la fin du XIXe siècle dans un style orientalisant, au cœur de la campagne lorraine. La synagogue de Delme est un lieu où patrimoine et art contemporain ne cessent de dialoguer. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Benjamin Husson, artiste en résidence à Lindre-Basse depuis le mois de juin 2026, propose une restitution de son travail par le biais d’une à vit…

©Benjamin Husson