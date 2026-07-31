Mystères au jardin 7 impasse st germain Delme

Informations pratiques

Delme

Mystères au jardin

7 impasse st germain 7 Imp. St Germain Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-01 00:01:00

fin : 2026-09-30 23:59:00

Date(s) :

2026-09-01

Découvre le monde des insectes en t’amusant ! Résous les charades, devinettes et anagrammes tout au long du mois. Une énigme différente à chaque permanence.

(Animation gratuite, pendant les heures d’ouverture)Tout public

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7 impasse st germain 7 Imp. St Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91

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English :

Discover the world of insects while having fun! Solve charades, riddles, and anagrams throughout the month. A different puzzle every time you visit.

(Free activity, during opening hours)

L’événement Mystères au jardin Delme a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS