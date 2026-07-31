Mystères au jardin 7 impasse st germain Delme
mardi 1 septembre 2026 · 7 impasse st germain · Delme
Informations pratiques
Delme
Mystères au jardin
7 impasse st germain 7 Imp. St Germain Delme Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-01 00:01:00
fin : 2026-09-30 23:59:00
Date(s) :
2026-09-01
Découvre le monde des insectes en t’amusant ! Résous les charades, devinettes et anagrammes tout au long du mois. Une énigme différente à chaque permanence.
(Animation gratuite, pendant les heures d’ouverture)Tout public
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7 impasse st germain 7 Imp. St Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91
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English :
Discover the world of insects while having fun! Solve charades, riddles, and anagrams throughout the month. A different puzzle every time you visit.
(Free activity, during opening hours)
L’événement Mystères au jardin Delme a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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