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Atelier Musique une (pré)histoire de sons Accueil des Menhirs Monteneuf

Atelier Musique une (pré)histoire de sons Accueil des Menhirs Monteneuf dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Accueil des Menhirs

Adresse : Accueil des Menhirs de Monteneuf

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Monteneuf

Atelier Musique une (pré)histoire de sons

Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Atelier tout public
Du 19 juillet au 23 août 2026 tous les dimanches à 15h

Réalisation d’un sifflet en argile

Pourquoi a-t-on domestiqué le son ? De quoi s’est-on inspirés pour en produire ? Quels sont les premiers instruments ?
Après s’être questionnés sur les sons et la musique les visiteurs découvrent des reproductions d’instruments. Ils réalisent à la suite un sifflet en argile à la manière du Néolithique.

Rdv à l’accueil des Menhirs de Monteneuf
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
Dès 6 ans | 20 pers. max. | 1h30
Tarif plein 8 € | Tarif réduit 6 €   .

Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Atelier Musique une (pré)histoire de sons Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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