Atelier Musique une (pré)histoire de sons Accueil des Menhirs Monteneuf
Atelier Musique une (pré)histoire de sons Accueil des Menhirs Monteneuf dimanche 19 juillet 2026.
Monteneuf
Atelier Musique une (pré)histoire de sons
Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Atelier tout public
Du 19 juillet au 23 août 2026 tous les dimanches à 15h
Réalisation d’un sifflet en argile
Pourquoi a-t-on domestiqué le son ? De quoi s’est-on inspirés pour en produire ? Quels sont les premiers instruments ?
Après s’être questionnés sur les sons et la musique les visiteurs découvrent des reproductions d’instruments. Ils réalisent à la suite un sifflet en argile à la manière du Néolithique.
Rdv à l’accueil des Menhirs de Monteneuf
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
Dès 6 ans | 20 pers. max. | 1h30
Tarif plein 8 € | Tarif réduit 6 € .
Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Atelier Musique une (pré)histoire de sons Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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