Atelier Musique une (pré)histoire de sons Accueil des Menhirs Monteneuf

Monteneuf

Atelier Musique une (pré)histoire de sons

Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Atelier tout public

Du 19 juillet au 23 août 2026 tous les dimanches à 15h

Réalisation d’un sifflet en argile

Pourquoi a-t-on domestiqué le son ? De quoi s’est-on inspirés pour en produire ? Quels sont les premiers instruments ?

Après s’être questionnés sur les sons et la musique les visiteurs découvrent des reproductions d’instruments. Ils réalisent à la suite un sifflet en argile à la manière du Néolithique.

Rdv à l’accueil des Menhirs de Monteneuf

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Dès 6 ans | 20 pers. max. | 1h30

Tarif plein 8 € | Tarif réduit 6 € .

Accueil des Menhirs Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Atelier Musique une (pré)histoire de sons Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande