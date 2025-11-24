Atelier nature 3/7 ans Noël au naturel Jargeau
Atelier nature 3/7 ans Noël au naturel Jargeau samedi 19 décembre 2026.
Atelier nature 3/7 ans Noël au naturel
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19 11:30:00
Date(s) :
2026-12-19
Création de décorations de noël avec des éléments naturels. 11 .
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
My first feeder ( 3 6 years)
