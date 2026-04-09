Atelier naturopathie cuisine végétale Vasles
Atelier naturopathie cuisine végétale Vasles samedi 16 mai 2026.
Vasles
Atelier naturopathie cuisine végétale
1 les communaux Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
L’alimentation est un des 1er facteurs de maladie. Une alimentation transformée, pauvre en vitamines et minéraux, riche en sucre, en additifs et colorants.
Venez cuisiner avec moi et réaliser 3 recettes saines, gourmandes et faciles. De l’entrée au dessert, nous réaliserons un repas entier à base de produits locaux.
Nous en profiterons pour reprendre les bases d’une alimentation nutritive pour combler les carences et aider le corps à digérer facilement.
Atelier sur inscription. .
1 les communaux Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr
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English : Atelier naturopathie cuisine végétale
L’événement Atelier naturopathie cuisine végétale Vasles a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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