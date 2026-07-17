Atelier nomade « Carnet de voyage », aquarelle et fusain dans le site Saint-Paul – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier nomade « Carnet de voyage », aquarelle et fusain dans le site Saint-Paul – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcourez le campus Saint-Paul, carnet à la main, et laissez-vous inspirer par la transformation de cette ancienne prison en un lieu de savoir, de recherche et de formation.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/6871f517-4e49-4080-9790-6caa5834bb21/Atelier-aquarelle-et-fusain »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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