Atelier – « Not Theater » – Transatlantic Theater Lab Fondation des États-Unis Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Fondation des États-Unis · Paris
Informations pratiques
En partenariat avec Spin Cycle Theatre, dans le cadre du Transatlantic Theater Lab, découvrez Our Town de Thornton Wilder à travers trois ateliers participatifs mêlant lecture, jeu, discussion et exploration théâtrale mené par Anton Bonnici.
Chaque séance explore un acte de la pièce et peut être suivie indépendamment : participez à une, deux ou aux trois séances, selon vos envies. Atelier en anglais, ouvert à tous, sans expérience théâtrale requise.
Plus de détails sur les sessions ci-dessous.
CALENDRIER :
Vendredi 18 septembre : 18h30 → 20h30
Samedi 19 septembre : 11h00 → 13h00
Dimanche 20 septembre : 11h00 → 13h00
Découvrez la pièce « Our Town » à travers trois ateliers participatifs gratuits
Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/not-theater-workshop-anime-par-anton-bonnici-et-la-compagnie-spin-cycle-theater-productions/ +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org
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