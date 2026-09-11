Atelier – « Not Theater » – Transatlantic Theater Lab Fondation des États-Unis Paris

Informations pratiques

En partenariat avec Spin Cycle Theatre, dans le cadre du Transatlantic Theater Lab, découvrez Our Town de Thornton Wilder à travers trois ateliers participatifs mêlant lecture, jeu, discussion et exploration théâtrale mené par Anton Bonnici.

Chaque séance explore un acte de la pièce et peut être suivie indépendamment : participez à une, deux ou aux trois séances, selon vos envies. Atelier en anglais, ouvert à tous, sans expérience théâtrale requise.

Plus de détails sur les sessions ci-dessous.

CALENDRIER :

Vendredi 18 septembre : 18h30 → 20h30

Samedi 19 septembre : 11h00 → 13h00

Dimanche 20 septembre : 11h00 → 13h00

Découvrez la pièce « Our Town » à travers trois ateliers participatifs gratuits

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/not-theater-workshop-anime-par-anton-bonnici-et-la-compagnie-spin-cycle-theater-productions/ +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org



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