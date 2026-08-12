Atelier numérique Acheter sur internet en toute sécurité Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit
mardi 27 octobre 2026 · Communauté de Communes Côte d’Émeraude · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Atelier numérique Acheter sur internet en toute sécurité
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-27
La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose de nouveaux ateliers numériques le dernier mardi de chaque mois !
Atelier du jour acheter sur internet en toute sécurité.
Sur inscription auprès de France services au 02.57.11.01.13 ou france.services@cote-emeraude.fr
Gratuit. .
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier numérique Acheter sur internet en toute sécurité Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
- Apéro jeux Ludik Dessinez, c’est gagné ! Maison des associations Pleurtuit 11 septembre 2026
- JEP 2026 Découverte du Moulin Neuf Pleurtuit 19 septembre 2026
- Inauguration expo et ateliers mycologiques Pleurtuit 23 septembre 2026
- Opération »Nettoyons la nature Parking des écoles J.Launay Pleurtuit 26 septembre 2026
- Fest-Noz Espace Delta Pleurtuit 26 septembre 2026