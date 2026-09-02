Atelier numérique C’est dans les tablettes Capdenac
samedi 3 octobre 2026 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
Atelier numérique C’est dans les tablettes
22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 15:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre des "Biblis en folie 2026" venez participer à un atelier numérique.
Dans le cadre des "Biblis en folie 2026" venez participer à un atelier numérique.
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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr
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English :
As part of “Biblis en folie 2026,” come join us for a digital workshop.
L’événement Atelier numérique C’est dans les tablettes Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac
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