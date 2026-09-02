Informations pratiques

Capdenac

Atelier numérique C’est dans les tablettes

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des "Biblis en folie 2026" venez participer à un atelier numérique.

Dans le cadre des "Biblis en folie 2026" venez participer à un atelier numérique.

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

As part of “Biblis en folie 2026,” come join us for a digital workshop.

L’événement Atelier numérique C’est dans les tablettes Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac