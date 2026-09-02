Informations pratiques

Capdenac

Friday Party à Capdenac

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Soirée jeux pour Tous ! Venez jouer entre amis, seule ou en famille

Soirée jeux pour Tous ! Venez jouer entre amis, seule ou en famille. Nous serons là pour vous aider avec les règles et vous faire découvrir des nouveautés.

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

Game Night for Everyone! Come play with friends, on your own, or with your family

L’événement Friday Party à Capdenac Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac