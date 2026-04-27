Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Atelier numérique > Création sur Canva les objectifs de développement durable illustrés

Création de flyers pour les 17 objectifs de développement durable à l’occasion d’une diffusion pour la Hesta 2026 !

(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)

Atelier numérique > Création sur Canva les objectifs de développement durable illustrés

Animation proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement

Création de flyers pour les 17 objectifs de développement durable, avec l’aide de l’animatrice numérique à l’occasion d’une diffusion pour la Hesta 2026 !

(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés

Digital workshop > Creation on Canva: illustrated sustainable development goals

Creation of flyers for the 17 Sustainable Development Goals for the Hesta 2026 event!

(2pm>4pm, ages 13 and up, registration required)

L’événement Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande