Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 11:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Club de lecture > Samedi 02/05

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Ce mois-ci, explorez l’œuvre de Pierre Lemaitre !

(10h>11h30, adultes, entrée libre)

Club de lecture > Samedi 02/05

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Ce mois-ci, explorez l’œuvre de Pierre Lemaitre !

(10h>11h30, adultes, entrée libre) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Club de lecture

Book club > Saturday 02/05

Discuss your reading with your librarian. This month, explore the work of Pierre Lemaitre!

(10h>11h30, adults, free admission)

L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande