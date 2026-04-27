Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 2 mai 2026.
Labouheyre
Club de lecture
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 11:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Club de lecture > Samedi 02/05
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Ce mois-ci, explorez l’œuvre de Pierre Lemaitre !
(10h>11h30, adultes, entrée libre)
Club de lecture > Samedi 02/05
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Ce mois-ci, explorez l’œuvre de Pierre Lemaitre !
(10h>11h30, adultes, entrée libre) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Club de lecture
Book club > Saturday 02/05
Discuss your reading with your librarian. This month, explore the work of Pierre Lemaitre!
(10h>11h30, adults, free admission)
L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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