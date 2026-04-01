Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Soirée focus sur le cinéma japonais

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.

Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là !

Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.

Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Soirée focus sur le cinéma japonais

On Thursday April 30, Japanese cinema will be in the spotlight at Félix. Each of the day?s film presentations will include a focus on Japanese cinema.

See you at 6:30 p.m. for La Fille du Konbini and at 8:30 p.m. for Love on Trial that day!

L’événement Soirée focus sur le cinéma japonais Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande