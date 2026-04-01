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Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre

Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre

Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le Félix

Adresse : 2 rue de l'hôtel de ville

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4.5 4.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Labouheyre

Soirée focus sur le cinéma japonais

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :
2026-04-30

Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.

Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là !
Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.

Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Soirée focus sur le cinéma japonais

On Thursday April 30, Japanese cinema will be in the spotlight at Félix. Each of the day?s film presentations will include a focus on Japanese cinema.

See you at 6:30 p.m. for La Fille du Konbini and at 8:30 p.m. for Love on Trial that day!

L’événement Soirée focus sur le cinéma japonais Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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