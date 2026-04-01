Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre
Soirée focus sur le cinéma japonais Cinéma Le Félix Labouheyre jeudi 30 avril 2026.
Labouheyre
Soirée focus sur le cinéma japonais
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-04-30 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.
Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là !
Jeudi 30 avril le cinéma japonais sera à l’honneur au Félix. Chacune des présentations des films du jour comportera un focus sur ce dernier.
Rendez-vous à 18h30 pour La Fille du Konbini et à 20h30 pour Love on Trial ce jour là ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée focus sur le cinéma japonais
On Thursday April 30, Japanese cinema will be in the spotlight at Félix. Each of the day?s film presentations will include a focus on Japanese cinema.
See you at 6:30 p.m. for La Fille du Konbini and at 8:30 p.m. for Love on Trial that day!
L’événement Soirée focus sur le cinéma japonais Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Atelier numérique Smartphone et tablettes Android Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 30 avril 2026
- Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 2 mai 2026
- Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre 3 mai 2026
- Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre 5 mai 2026
- Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 7 mai 2026