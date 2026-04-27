Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre
Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre mardi 5 mai 2026.
Labouheyre
Coup de Coeur Surprise AFCAE
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:30:00
fin : 2026-05-05 22:30:00
Date(s) :
2026-05-05
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE AFCAE
Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant-première au cinéma… et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez-vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma Art et Essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ense
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE AFCAE
Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant-première au cinéma… et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez-vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma Art et Essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ensemble après la projection !
Rendez-vous le mardi 5 Mai à 20h30 ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Coup de Coeur Surprise AFCAE
SURPRISE AFCAE PREVIEW
The principle is simple: an arthouse film is previewed at the cinema… and you don’t know the title!
know the title!
Let yourself be surprised by the diversity of our beautiful Art et Essai cinema, put your trust in the programmer and let’s discuss the film together
L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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