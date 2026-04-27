Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Coup de Coeur Surprise AFCAE

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:30:00

Date(s) :

2026-05-05

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE AFCAE

Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant-première au cinéma… et vous

n’en connaissez pas le titre !

Laissez-vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma Art et Essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ense

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE AFCAE

Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant-première au cinéma… et vous

n’en connaissez pas le titre !

Laissez-vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma Art et Essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ensemble après la projection !

Rendez-vous le mardi 5 Mai à 20h30 ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Coup de Coeur Surprise AFCAE

SURPRISE AFCAE PREVIEW

The principle is simple: an arthouse film is previewed at the cinema… and you don’t know the title!

know the title!

Let yourself be surprised by the diversity of our beautiful Art et Essai cinema, put your trust in the programmer and let’s discuss the film together

L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande