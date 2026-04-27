Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Dimanche 3 Mai à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.

Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et

Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Dimanche 3 Mai à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.

Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et tarif unique à 3.50€, ouverture du cinéma 15 min avant le début de la séance .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Ciné Pitchoun: Edmond and Lucy the forest is adventure

Sunday, May 3 at 10:30 a.m

A program of short films suitable for children aged 3 and over, followed by a handicraft workshop for toddlers.

Ciné Pitchoun = adapted sound, progressive dimming, no trailer and

L’événement Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande