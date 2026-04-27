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Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre

Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre

Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Félix

Adresse : 2 rue de l'hôtel de ville

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5

Labouheyre

Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Dimanche 3 Mai à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.

Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et
Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Dimanche 3 Mai à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.

Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et tarif unique à 3.50€, ouverture du cinéma 15 min avant le début de la séance   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

Ciné Pitchoun: Edmond and Lucy the forest is adventure

Sunday, May 3 at 10:30 a.m

A program of short films suitable for children aged 3 and over, followed by a handicraft workshop for toddlers.

Ciné Pitchoun = adapted sound, progressive dimming, no trailer and

L’événement Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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