Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre
Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 3 mai 2026.
Labouheyre
Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure
Dimanche 3 Mai à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.
Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et
Ciné Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure
Dimanche 3 Mai à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans, la séance sera suivie d’un atelier manuel adapté aux tout petits.
Ciné Pitchoun = son adapté, diminution de la lumière progressive, pas de bande-annonce et tarif unique à 3.50€, ouverture du cinéma 15 min avant le début de la séance .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure
Ciné Pitchoun: Edmond and Lucy the forest is adventure
Sunday, May 3 at 10:30 a.m
A program of short films suitable for children aged 3 and over, followed by a handicraft workshop for toddlers.
Ciné Pitchoun = adapted sound, progressive dimming, no trailer and
L’événement Pitchoun Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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