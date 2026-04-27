Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-05-07 16:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Atelier numérique > Jeudi 07/05

Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…

(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)

Atelier numérique > Jeudi 07/05

Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…

(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Digital Workshop > Thursday 07/05

Privacy and digital life: tips to protect yourself

Learn how to stay safe with your digital tools: password management, cleaning…

(3pm>4pm, ages 13 and up, registration required)

L’événement Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande