Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre jeudi 7 mai 2026.
Labouheyre
Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-07 16:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Atelier numérique > Jeudi 07/05
Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…
(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)
Atelier numérique > Jeudi 07/05
Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…
(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Digital Workshop > Thursday 07/05
Privacy and digital life: tips to protect yourself
Learn how to stay safe with your digital tools: password management, cleaning…
(3pm>4pm, ages 13 and up, registration required)
L’événement Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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