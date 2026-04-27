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Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Villenave

Adresse : 142 rue Marie Labeyrie

Ville : 40210 Labouheyre

Département : Landes

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Labouheyre

Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-07 16:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Atelier numérique > Jeudi 07/05
Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger
Apprenez les bons réflexes pour rester en sécurité sur vos outils numériques gestion de mot de passe, nettoyage…
(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)
Atelier numérique > Jeudi 07/05
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(15h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 57 92 14  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger

Digital Workshop > Thursday 07/05
Privacy and digital life: tips to protect yourself
Learn how to stay safe with your digital tools: password management, cleaning…
(3pm>4pm, ages 13 and up, registration required)

L’événement Atelier numérique Vie privée et vie numérique astuces pour se protéger Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande

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