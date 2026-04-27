Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 16 mai 2026.
Labouheyre
Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Atelier numérique > Création sur Canva les objectifs de développement durable illustrés
Création de flyers pour les 17 objectifs de développement durable, à l’occasion d’une diffusion pour la Hesta 2026 !
(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)
Atelier numérique > Création sur Canva les objectifs de développement durable illustrés
Animation proposée dans le cadre de la Hèsta 2026 · environnement
Création de flyers pour les 17 objectifs de développement durable, avec l’aide de l’animatrice numérique à l’occasion d’une diffusion pour la Hesta 2026 !
(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés
Digital workshop > Creation on Canva: illustrated sustainable development goals
Creation of flyers for the 17 Sustainable Development Goals, for the Hesta 2026 event!
(2pm>4pm, ages 13 and up, registration required)
L’événement Atelier numérique créatif sur Canva les objectifs de développement durable illustrés Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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