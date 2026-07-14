Informations pratiques

Figeac

Atelier numérique créez vos films d’animation en famille, Médiathèque de Figeac

Médiathèque de Figeac, 46100 Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Atelier d'initiation au numérique permettant aux familles de créer un film d'animation

Atelier d'initiation au numérique permettant aux familles de créer un film d'animation. Animée par le conseiller numérique du Grand-Figeac, cette activité invite les participants à découvrir les techniques de réalisation d'un court film d'animation de manière ludique. L'atelier est destiné aux familles avec des enfants à partir de 8 ans.

Sur inscription auprès de l'Astrolabe

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Médiathèque de Figeac, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

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English :

Introductory digital workshop allowing families to create an animated film

L’événement Atelier numérique créez vos films d’animation en famille, Médiathèque de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac