Atelier numérique créez vos films d’animation en famille, Médiathèque de Figeac Figeac
vendredi 17 juillet 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Atelier numérique créez vos films d’animation en famille, Médiathèque de Figeac
Médiathèque de Figeac, 46100 Figeac Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Atelier d'initiation au numérique permettant aux familles de créer un film d'animation
Atelier d'initiation au numérique permettant aux familles de créer un film d'animation. Animée par le conseiller numérique du Grand-Figeac, cette activité invite les participants à découvrir les techniques de réalisation d'un court film d'animation de manière ludique. L'atelier est destiné aux familles avec des enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription auprès de l'Astrolabe
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Médiathèque de Figeac, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
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English :
Introductory digital workshop allowing families to create an animated film
L’événement Atelier numérique créez vos films d’animation en famille, Médiathèque de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac
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