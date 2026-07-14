Initiation découverte au taïchi taiji Figeac

Informations pratiques

Figeac

Initiation découverte au taïchi taiji

Gymnase Champollion, 46100 Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15

L’association a l’honneur et le plaisir d’accueillir cet été dans notre région son Maître référent taïwanais, le Professeur CHANG Pintsang.

Celui-ci animera 2 stages de formation destinés aux professeurs et élèves de l’école CHANTAIJI.

ET le 15 juillet 2026 de 18H à 19H30, le Professeur CHANG présentera au Gymnase du Lycée Champollion (entrée rue des cordeliers) de FIGEAC une Initiation/découverte gratuite de TAÏCHI CHUAN.

Cet atelier découverte est ouvert à tous (tous âges, tous niveaux) et permettra de découvrir cet art martial interne chinois traditionnel favorisant l’équilibre, la mobilité et le relâchement.

Chaque participant pourra suivre l’initiation à son rythme.

Une tenue adaptée est conseillée (vêtements souples et chaussures légères).

Cette présentation sera en anglais avec traduction en français

N’hésitez pas à venir découvrir et essayer cet art martial interne chinois!

L’association a l’honneur et le plaisir d’accueillir cet été dans notre région son Maître référent taïwanais, le Professeur CHANG Pintsang.

Celui-ci animera 2 stages de formation destinés aux professeurs et élèves de l’école CHANTAIJI.

ET le 15 juillet 2026 de 18H à 19H30, le Professeur CHANG présentera au Gymnase du Lycée Champollion (entrée rue des cordeliers) de FIGEAC une Initiation/découverte gratuite de TAÏCHI CHUAN.

Cet atelier découverte est ouvert à tous (tous âges, tous niveaux) et permettra de découvrir cet art martial interne chinois traditionnel favorisant l’équilibre, la mobilité et le relâchement.

Chaque participant pourra suivre l’initiation à son rythme.

Une tenue adaptée est conseillée (vêtements souples et chaussures légères).

Cette présentation sera en anglais avec traduction en français

N’hésitez pas à venir découvrir et essayer cet art martial interne chinois!

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Gymnase Champollion, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

The association is honored and delighted to welcome our Taewan master, Professor CHANG Pintsang, to our region this summer.

He will lead two training workshops for teachers and students at the CHANTAIJI School.

AND on July 15, 2026, from 6:00 PM to 7:30 PM, Professor CHANG will present a free introductory session on TA%CFCHI CHUAN at the Champollion High School Gymnasium (entrance on Rue des Cordeliers) in FIGEAC.

This introductory workshop is open to everyone (all ages, all skill levels) and will allow participants to discover this traditional Chinese internal martial art that promotes balance, flexibility, and relaxation.

Each participant can follow the session at their own pace.

Appropriate attire is recommended (loose-fitting clothing and lightweight shoes).

This presentation will be in English with French translation.

Don’t hesitate to come discover and try this traditional Chinese internal martial art!

L’événement Initiation découverte au taïchi taiji Figeac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Figeac