Informations pratiques

Assier

Atelier numérique famille, médiathèque d’Assier

rue de la Pierre Levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Créez vos films d’animation en famille !

En famille, nous utiliserons une application sur tablette pour créer nos dessins animés

Créez vos films d’animation en famille !

En famille, nous utiliserons une application sur tablette pour créer nos dessins animés. A l’issue de l’atelier, les participant.es pourront télécharger l’application sur leurs appareils afin de poursuivre à la maison cette aventure créative familiale.

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rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie

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English :

Create your own animated films as a family!

As a family, we’ll use a tablet app to create our cartoons

L’événement Atelier numérique famille, médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-08-08 par Département du Lot