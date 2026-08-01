Atelier numérique famille, médiathèque d’Assier Assier
mercredi 12 août 2026 · Assier
Informations pratiques
Assier
Atelier numérique famille, médiathèque d’Assier
rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Créez vos films d’animation en famille !
En famille, nous utiliserons une application sur tablette pour créer nos dessins animés
Créez vos films d’animation en famille !
En famille, nous utiliserons une application sur tablette pour créer nos dessins animés. A l’issue de l’atelier, les participant.es pourront télécharger l’application sur leurs appareils afin de poursuivre à la maison cette aventure créative familiale.
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rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie
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English :
Create your own animated films as a family!
As a family, we’ll use a tablet app to create our cartoons
L’événement Atelier numérique famille, médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-08-08 par Département du Lot
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