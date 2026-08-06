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Atelier numérique Jeunesse Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Atelier numérique Jeunesse Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Atelier numérique Jeunesse

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Atelir découverte du robot Thymio.
De 6 à 9 ans   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English : Atelier numérique Jeunesse

L’événement Atelier numérique Jeunesse Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux

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