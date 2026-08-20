Atelier numérique : les aides du département, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Atelier numérique : les aides du département Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Vous souhaitez connaître les coups de pouce et les services que le département de l’Oise propose au quotidien ? Cet atelier pratique, porté par la CCSSO, vous guide pas à pas pour découvrir les aides disponibles et apprendre à faire vos démarches en ligne facilement. Une rencontre concrète pour simplifier votre quotidien et ne passer à côté d’aucun de vos droits.

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 52 79 99 »}]

Connaître et utiliser les aides

Médiathèque de Senlis