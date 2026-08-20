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Atelier numérique : les aides du département, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis

Atelier numérique : les aides du département, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Gratuit sur inscription

Atelier numérique : les aides du département Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Vous souhaitez connaître les coups de pouce et les services que le département de l’Oise propose au quotidien ? Cet atelier pratique, porté par la CCSSO, vous guide pas à pas pour découvrir les aides disponibles et apprendre à faire vos démarches en ligne facilement. Une rencontre concrète pour simplifier votre quotidien et ne passer à côté d’aucun de vos droits.

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 52 79 99 »}]
Connaître et utiliser les aides

Médiathèque de Senlis

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