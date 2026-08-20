Atelier numérique : les aides du département, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Atelier numérique : les aides du département Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Vous souhaitez connaître les coups de pouce et les services que le département de l’Oise propose au quotidien ? Cet atelier pratique, porté par la CCSSO, vous guide pas à pas pour découvrir les aides disponibles et apprendre à faire vos démarches en ligne facilement. Une rencontre concrète pour simplifier votre quotidien et ne passer à côté d’aucun de vos droits.
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Connaître et utiliser les aides
Médiathèque de Senlis
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