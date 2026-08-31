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Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres

vendredi 30 octobre 2026 · Langres

Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Tout public
Comment faire pour regarder vos films et séries préférés sur Internet ou sur votre télé connectée ? Un atelier dédié pour découvrir les plateformes de streaming, pour apprendre à utiliser une télé connectée et mettre en œuvre des trucs et astuces (trouver des films gratuits et légaux, optimiser la qualité de visionnage…)
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

Pour tous publics   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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