Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres
vendredi 30 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Tout public
Comment faire pour regarder vos films et séries préférés sur Internet ou sur votre télé connectée ? Un atelier dédié pour découvrir les plateformes de streaming, pour apprendre à utiliser une télé connectée et mettre en œuvre des trucs et astuces (trouver des films gratuits et légaux, optimiser la qualité de visionnage…)
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52
Pour tous publics .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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