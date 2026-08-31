Informations pratiques

Langres

Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Tout public

Comment faire pour regarder vos films et séries préférés sur Internet ou sur votre télé connectée ? Un atelier dédié pour découvrir les plateformes de streaming, pour apprendre à utiliser une télé connectée et mettre en œuvre des trucs et astuces (trouver des films gratuits et légaux, optimiser la qualité de visionnage…)

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

Pour tous publics .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier numérique Les meilleurs films à portée de clic Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres