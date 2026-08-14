Atelier numérique Médiathèque Micheline Réau Naintré

Informations pratiques

Naintré

Atelier numérique

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 15:00:00

fin : 2026-12-01 16:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault. .

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique

L’événement Atelier numérique Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne