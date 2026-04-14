Atelier numérique « Orange », Maison des seniors, Limoges

Atelier numérique « Orange » Vendredi 29 mai, 14h30 Maison des seniors Haute-Vienne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:30:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00

Découvrez comment cette technologie transforme notre quotidien. Au programme, une introduction aux concepts de base de l’IA, ses applications pratiques dans divers domaines, et une exploration des outils d’IA Générative disponibles en ligne.

Qu’allez-vous découvrir ?

• Comprendre les fondamentaux de l’IA et de l’IAG.

• Tester des outils d’IAG pour générer du texte, des images et plus encore.

• Échanger vos impressions et retours sur l’atelier pour nous aider à améliorer son contenu.

Cet atelier est conçu pour tous les niveaux. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et interactive !

Atelier proposé par « Orange »

Informations et inscriptions : 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Découvrir l’intelligence artificielle atelier seniors

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