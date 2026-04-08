Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes
Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes mercredi 8 avril 2026.
Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes 8 avril et 1 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libre
venez explorer le numérique en famille !
Nous vous proposons une série de petits ateliers ludiques et créatifs autour du numérique, spécialement conçus pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents ou grands parents.
Organisés les mercredis avant les vacances scolaires, ces temps de découverte sont l’occasion d’explorer ensemble différents univers : robotique, création de jeux vidéo, découvertre de l’histoire du numérique, déssine ton dessin animé…
À travers des activités simples et accessibles, petits et grands apprennent, expérimentent et partagent un moment convivial autour du numérique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T16:00:00.000+02:00
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Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards 11 avenue andré mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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