Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes

Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes

Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes mercredi 8 avril 2026.

Lieu : Le Cadran - Maison de Quartier - Association 3 Regards

Adresse : 11 avenue andré mussat

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Atelier numérique – Parents/enfants Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards Rennes 8 avril et 1 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

venez explorer le numérique en famille !

Nous vous proposons une série de petits ateliers ludiques et créatifs autour du numérique, spécialement conçus pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents ou grands parents.

Organisés les mercredis avant les vacances scolaires, ces temps de découverte sont l’occasion d’explorer ensemble différents univers : robotique, création de jeux vidéo, découvertre de l’histoire du numérique, déssine ton dessin animé…

À travers des activités simples et accessibles, petits et grands apprennent, expérimentent et partagent un moment convivial autour du numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T16:00:00.000+02:00

1
 

Le Cadran – Maison de Quartier – Association 3 Regards 11 avenue andré mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)