Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3 Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Rennes
Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3 Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3 Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Rennes 1 juillet – 30 septembre Ille-et-Vilaine
Gratuit – Tous les jours 24/24
Les artistes passent en cuisine. Dégustez tout l’été les créations de six artistes internationaux invités à proposer leur vision de la cuisine, des aliments et de la gastronomie.
Les artistes passent en cuisine. Dégustez tout l’été les créations de six artistes internationaux invités à proposer leur vision de la cuisine, des aliments et de la gastronomie. Voyage visuel et gustatif assuré, de la France jusqu’en Corée en passant par la Suisse et l’Allemagne, « Entrée, plat, dessert » vous convie à découvrir des créations inédites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T00:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T23:59:00.000+02:00
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Du 75 au 99 avenue Aristide Briand 75 avenue Aristide Briand 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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