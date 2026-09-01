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Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet Médiathèque Micheline Réau Naintré

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Micheline Réau · Naintré

Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet Médiathèque Micheline Réau Naintré

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Micheline Réau
Adresse
15 avenue Carnot -
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:00:00
fin : 2026-09-29 16:30:00

Date(s) :
2026-09-29

Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault.   .

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet

L’événement Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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